بالمستندات | جامعة الفيوم: النائب محسن أبو سمنة «غشاش».. ورفض حضور التحقيق

أصدرت جامعة الفيوم بيان بخصوص واقعة نائب مجلس الشعب المتهم بالغش، أكدت خلاله أن الدراس حضر إلى اللجنة رقم 6 السبت 16 يناير 2016، في مقر اللجنة في مدرج رقم 6 بكلية الهندسة حيث المقر الامتحاني للجنته ووقع علي كشف الحضور وترك الكارنية الخاص به كما هو معتاد مع كافة الدارسين، وأثناء تأدية الامتحان تم ضبط الدارس محسن أحمد عبدالحميد حسن وشهرته “محسن أبو سمنة” وفي حوزته عدد 2 ورقة مكتوبة علي الحاسب الآلى مكتوب عليها “وش وضهر” موجودة داخل ورقة إجابته واتضح للملاحظ تطابق ما هو مكتوب علي الورق المضبوط بالمكتوب داخل ورقه الإجابة الخاصة به .

وطلب من الدارس الخروج من اللجنة لإنهاء اجراءات المحضر وحضر عضو لجنة الكنترول وتم عمل المحضر وسلم إلى المحقق القانوني الموجود بكلية الهندسة حيث مقر اللجنة طبقا للقواعد، وقام المحقق بتحريز أداة الغش بتوقيع كل من الملاحظ والمحقق القانوني وتم ارفاقهما بكراسة الإجابة ، وتم إبلاغ الدارس في نفس اليوم شفهيا للحضور إلى المحقق القانوني لإنهاء اجراءات التحقيق كما هو معتاد ولكنه غادر اللجنة دون المثول أمام المحقق وما يؤكد ذلك عدم حصوله علي الكارنية الدراسي الخاص به والموجود ضمن الأوراق المحرزة وهذا ينفي ما أدعاه الدارس في وسائل الإعلام .

> وأضاف البيان أنه بعد نهاية يوم 16 يناير 2016 وعدم حضور الدارس قام المحقق القانوني بحفظ كافة المستندات والأوراق في حافظة وأودعت في خزينة مدير مركز التعليم المفتوح ، وفي اليوم التالي 17 يناير تم الاتصال بالدارس من قبل مسئول شئون الدارسين لإبلاغه بضرورة المثول أمام لجنة التحقيق ورد علي الهاتف وكان الاتصال في الساعة 9.20 صباحاً وأكد له أنه لن يحضر للتحقيق، وفي اليوم التالي 18 يناير تم إرسال تليغراف إلى منزل الدارس وجاء فية أنه علي الدارس محسن أحمد عبد الحميد حسن المثول أمام لجنة التحقيق يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير بمقر جامعة الفيوم وتم استلامه، وفي يوم الثلاثاء تم فض الأحراز أمام لجنة التحقيق ولم يحضر الدارس وأوصت لجنة التحقيق بتحويل الدارس إلى مجلس تأديب ابتدائي في مذكرة حملت رقم 379 لسنة 2016 .

وأنتهى البيان بأن الجامعة تؤكد أنه لا تمييز بين الدارسين بها تحت أى مسمي وأن عدد الدارسين ببرامج التعليم المفتوح الذين تم عمل محاضر غش لهم يزيد علي 450 دارس حتي الاربعا 20 يناير 2016 كما تؤكد الجامعة علي أنها تكن كل الإحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة وما تم ليس له أيه علاقة بعمل الدارس وهو قيام الجامعة بالدورالمنوط بها في الحفاظ علي تساوي الفرص بين جميع الطلاب دون تمييز .