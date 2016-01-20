روبرتو كارلوس: ريال مدريد سيحصد الألقاب مع زيدان.. ونيمار سيكون الأفضل في العالم

(إفي): يتوقع نجم كرة القدم البرازيلي روبرتو كارلوس أن يحقق زين الدين زيدان نجاحا كبيرا في مههته كمدرب لريال مدريد الإسباني، لأنه يتواصل مع اللاعبين وتربطه علاقة شخصية بهم.

وفي مقابلة نشرتها اليوم اللجنة المنظمة لمونديال 2022 في قطر، قال روبرتو كارلوس:"أعتقد أنه يجب نسيان الماضي، الحاضر يشير إلى أن هناك فريقا سعيدا يستمتع داخل الملعب ويستمع إلى زيزو عندما يتحدث كما يعرف ما يرغب فيه (المدرب)".

ويرى البرازيلي، الذي لعب 11 موسما في النادي الملكي، أن"زيدان يرغب في التتويج بالألقاب" كما أن الريال يلعب بطريقة جيدة سواء في الليجا أو دوري الأبطال الأوروبي.

وأضاف روبرتو كارلوس، الذي يتولى حاليا تدريب دلهي ديناموز الهندي"المشجعون يجب أن يتحلوا بالصبر لأن المدرب يجب أن يشكل فريقه ومن ثم تأتي الألقاب".

ومنذ تولي زيدان تديب الملكي، أحرز الفريق عشرة أهداف في مباراتيه أمام ديبورتيفو لا كورونيا وسبورتنج خيخون.

ويتمنى روبرتو كارلوس الكثير من التوفيق للريال في هذه الحقبة الجديدة، وأن يكون زيدان رائعا في مهمة التدريب مثلما كان خلال فترة لعبه.

وفيما يتعلق بمواطنه نيمار، لاعب برشلونة، رد البرزايلي"نيمار تأقلم بشكل سريع وفي غضون وقت قصير سيكون اللاعب رقم 1 لأنه يتقدم بطريقة رائعة. عندما كان ميسي غائبا، قام نيمار بتحمل مسؤولية الفريق كما أنه يلعب بطريقة جيدة جدا".

وخلال المقابلة، التي أجريت الأسبوع الحالي خلال زيارته للدوحة، وصف البرازيلي كلا من كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وأنطوان جريزمان وكريم بنزيمة بـ"مهاجمين كبار".

وعلى المستوى المهني، أعرب روبرتو كارلوس -الذي بدأ مسيرته التدريبية موسم 2013/2014 في تركيا مع سيفاسبور- عن أمله في تدريب منتخب البرازيل وأحد الأندية القطرية لكي يتمكن من تزويده بخبرته.

كما أشار روبرتو كارلوس إلى أنه يعتقد أن مونديال قطر سيكون"أفضل مونديال بسبب الاختلافات البسيطة.. ستكون هناك إمكانية لمشاهدة مباراتين في نفس اليوم كما أن البنية التحتية رائعة".