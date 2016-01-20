مباشر الدوري المصري - الأهلي (1) - (0) الإسماعيلي.. إصابة غالي وصبري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة دقيقة بدقيقة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في إطار الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدور المصري.

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أحداث اللقاء

ق66) الأهلي يجري تبديلين بدخول مؤمن زكريا وحسين السيد بدلا من حسام غالي وصبري رحيل بسبب الإصابة.

60) ركلة حرة نفذها صبري رحيل مقوسة داخل منطقة الجزاء، رامي ربيعة ارتقى فوق الجميع وحول الكرة برأسه لكن مرت فوق العارضة.

انطلاق الشوط الثاني

45) ركلة حرة للأهلي نفذها عبد الله السعيد مقوسة رائعة في الشباك.

- السعيد يتقدم للأهلي

36) رمضان صبحي توغل بمهارة رائعة داخل منطقة الجزاء ثم هيأها لعمرو جمال الذي سددها بجوار القائم.

30) تمريرة رائعة من أحمد سمير ساقطة داخل منطقة الجزاء، تسلها مروان واصبح منفردا بمرمى الأهلي لكن مهاجم الدراويش سقط على أرض الملعب دون تدخل من أحد.

24) تسديدة قوية من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء لكن ارتطمت الكرة في قدم مدافع الإسماعيلي، ارتدت للسعيد الذي مررها لرمضان في مواجهة المرمى والأخير سددها لوب من فوق الحارس لكن مرت بجوار القائم.

20) الأهلي يهدد مرمى الدراويش بتسديدة قوية من أحمد فتحي مرت بجوار القائم.

15)هجمة مرتدة للأهلي تسلم عبد الله السعيد الكرة ثم راوغ مدافع الدراويش وسدد الكرة أرضية قوية لكن في الشباك من الخارج.

11) تمريرة رائعة من عفروتو على حدود منطقة الجزاء، سددها توريك جبرين صاروخية لكن مرت فوق العارضة.

7) ركلة حرة للدراويش نفذها أحمد سمير داخل منطقة الجزاء لكن شتتها دفاع الأهلي.

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