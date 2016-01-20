إصابة صبري رحيل وغالي في دقيقتين

وصلت البطاقة الدولية للمهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا المنضم حديثا إلى الزمالك ليصبح النادي قادرا على قيد اللاعب في القائمة الإفريقية.

نادي ميتز الفرنسي أعلن رسميا يوم الجمعة انضمام مايوكا إلى الزمالك قبل أن يؤكد الموقع الرسمي للنادي الأبيض إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة صباح يوم الثلاثاء رفقة وكيل أعماله السويسري جان برناريد للانضمام إلى تدريبات الفريق.

وتولى الثنائي كريم فتحي عضو لجنة التسويق والاستثمار في نادي الزمالك وأمير مرتضى مسؤولية مخاطبة نادي ميتز لأجل إرسال بطاقة اللاعب في أسرع وقت حتى يُتيح للزمالك فرصة قيد اللاعب في القائمة الإفريقية ومشاركة اللاعب من أول دور وهو ما حدث.

ويلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة أحد أيام 18، 19، 20 مارس المقبل.

ويحق للزمالك التعديل على قائمته الإفريقية حتى يوم الـ31 من يناير المقبل مع دفع غرامة 3 ألف دولار وعدم مشاركته إلا من بداية دور الـ16 في البطولة.