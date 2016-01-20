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العثور على ربة منزل مقتولة بـ18 طعنة داخل شقتها بالنزهة

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العثور على ربة منزل مقتولة بـ18 طعنة داخل شقتها بالنزهة العثور على ربة منزل مقتولة بـ18 طعنة داخل شقتها بالنزهة
أمر المستشار محمد الجرف مدير نيابة شرق القاهرة الكلية، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على ربة منزل مقتولة بـ18 طعنة داخل شقتها بمنطفة النزهة، وقررت النيابة تشريح جثة المجنى عليها وانتداب المعمل الجنائى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من سائق يفيد العثور على زوجته مقتولة داخل شقته أثناء عودته من منزله، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبمعاينة الشقة تبين أن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة عقب اكتشاف زوج المجنى عليها اختفاء مشغولات ذهبية ومبلغ 6 آلاف جنيه وعدد من الهواتف المحمولة، وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها أن الجانى طعنها 18 مرة فى أنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.

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مصر 365

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