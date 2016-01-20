تأجيل قضية أحداث الدفاع الجوى لجلسة 14 فبراير

أجلت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 16 متهماً ،لآتهامهم بأحداث العنف التى وقعت أثناء مباراة نادى الزمالك وانبى، مما أدى الى مقتل 22 من مشجعى نادى الزمالك، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ «أحداث الدفاع الجوى»، لجلسة 14 فبراير لسماع شهود النفى والمرافعة.

> عقدت الجلسة المستشار سمير أسعد يوسف، رئيس المحكمة ،وعضوية المستشارين ياسر أبو العنين بركات، ووجدى محمد عبدالمنعم ، وسكرتارية سيد حجاج ، وبهاء طنطاوى.

واستمعت هيئة المحكمة ، لاقوال رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، والذى قال بعد حلف اليمين “أنه تمكن من القاء القبض على المتهم الحدث على شعبان اثناء مروره بدائرة القسم في نفس يوم الاحداث”.

وأضاف الشاهد أنه بمناقشة المتهم أخبره أن المتهمان ياسر عباس وياسر عبد الرازق هما من حرضوه على المشاركة في الاحداث.

وقال الشاهد رقم 27 أحد مجندى الامن المركزى أن وقت أحداث مذبحة ستاد الدفاع الجوى، كان سائق لرئيس مباحث قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة، وأنه وقت الاحداث كان عدد الجماهير كبيرا جدا ، وعندما نزلوا إلى ارض الملعب، القى الجماهير الشماريخ التى ادت الى انفجار السيارة.

واستمعت المحكمة ايضا ايمن بشير الشاهد رقم 25 فى القضية، الذى قال انه تعرض لالقاء الطوب والحجارة من قبل عدد كبير من الجماهير داخل ارض الملعب حين جاء لنقل جثث المتوفين للمستشفى ، وتلقى امر بنقل الجثث الى مشرحة زينهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.