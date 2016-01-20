أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

فيديو صادم لـ نجمات لا يعترفن بعمليات التجميل

Google+ Print

الأربعاء 20-01-2016 13:44

تعتبر تغيّرات الشكل أمراً طبيعياً مع التقدّم في السنّ، إذ تتبدّل الملامح، وتنضج بعض التفاصيل، ما يؤدّي إلى تغيّر واضح في شكل الإنسان.

قد يعجبك :

لكنه بتطوّر عمليات وتقنيات التجميل، انتقلت التغيّرات إلى نطاق آخر، إذ أصبحت التجاعيد شبه مفقودة، لا سيما عند النجمات، وتوحّد شكل الأنف، وامتلأت كلّ الشفاه، ناهيك من تغيّر شكل العينين والفكّ والذقن.

إليك في هذا الفيديو طريقة النجمات في إنكار كلّ عمليات التجميل ونسب تغييراتهن إلى تقنيات بسيطة، تعتمد على بعض الحقن التي يعتبرنها طبيعية وتحافظ على جمالهن الطبيعي.

في مقارنة بين صور النجمات القديمة والجديدة، نلحظ التغيّر الكبير في أشكالهن، الذي يمكن أن يكون إثر تبدّل طرق تطبيق المكياج أو حتى تقنية الفوتوشوب في تصحيح أخطاء الوجه، لكن لا يُمكننا أن ننكر أنّ عمليّات التجميل أصبحت أساساً جمالياً لدى العديد من النجمات.

فبين من ينكر كلّ عمليات التجميل، وبين من يعترف ببعض التقنيات التجميلية بعيداً عن الجراحات، تابعي هذا الفيديو، وشاركينا رأيك حول حقيقة النجمات والجمال الطبيعي.

 

 

تابعي أيضاً:

أفضل 7 وصفات لتبييض البشرة من "سيدتي نت"

ما لا تعرفينه عن أصول العناية بالبشرة في فصل الشتاء

أسباب صادمة تدفعك الى غسل حاجبيك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

فيديو| محافظ الغربية: ضابط شرطة مسلم افتدى مئات الأرواح بنفسه

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة