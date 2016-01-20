فيديو صادم لـ نجمات لا يعترفن بعمليات التجميل

تعتبر تغيّرات الشكل أمراً طبيعياً مع التقدّم في السنّ، إذ تتبدّل الملامح، وتنضج بعض التفاصيل، ما يؤدّي إلى تغيّر واضح في شكل الإنسان.

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لكنه بتطوّر عمليات وتقنيات التجميل، انتقلت التغيّرات إلى نطاق آخر، إذ أصبحت التجاعيد شبه مفقودة، لا سيما عند النجمات، وتوحّد شكل الأنف، وامتلأت كلّ الشفاه، ناهيك من تغيّر شكل العينين والفكّ والذقن.

إليك في هذا الفيديو طريقة النجمات في إنكار كلّ عمليات التجميل ونسب تغييراتهن إلى تقنيات بسيطة، تعتمد على بعض الحقن التي يعتبرنها طبيعية وتحافظ على جمالهن الطبيعي.

في مقارنة بين صور النجمات القديمة والجديدة، نلحظ التغيّر الكبير في أشكالهن، الذي يمكن أن يكون إثر تبدّل طرق تطبيق المكياج أو حتى تقنية الفوتوشوب في تصحيح أخطاء الوجه، لكن لا يُمكننا أن ننكر أنّ عمليّات التجميل أصبحت أساساً جمالياً لدى العديد من النجمات.

فبين من ينكر كلّ عمليات التجميل، وبين من يعترف ببعض التقنيات التجميلية بعيداً عن الجراحات، تابعي هذا الفيديو، وشاركينا رأيك حول حقيقة النجمات والجمال الطبيعي.

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