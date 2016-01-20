في هذا العدد من"سيدتي" : لا يمكنك أن تكوني جميلة من دون أحمر الشفاه!

تختلف موضة أحمر الشفاه وتتنوع من فصل إلى آخر، ويبقى للّون الأحمر أهمية كبيرة في مكياجك، لما له من تأثير على كلاسيكية الإطلالة.

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لذلك، ستحتاجين إليه في حقيبة مكياجك لهذا الفصل، كما لا يمكنك ألا تحتفظي بأحمر شفاه داكن. وبالرغم من أنها موضة الشفاه الداكنة، فإننا ننصحك بأن تضعي أحمر شفاه بلون طبيعي في فترة النهار.

تابعي آخر إصدارات أحمر الشفاه بألوان جديدة لهذا الفصل في صفحة Editor’s Pics من مجلة " سيدتي".

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