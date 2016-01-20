أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

في هذا العدد من"سيدتي" : لا يمكنك أن تكوني جميلة من دون أحمر الشفاه!

Google+ Print

تختلف موضة أحمر الشفاه وتتنوع من فصل إلى آخر، ويبقى للّون الأحمر أهمية كبيرة في مكياجك، لما له من تأثير على كلاسيكية الإطلالة.

قد يعجبك :  بالفيديو: خطوات تطبيق أحمر شفاه جريء للسهرة

لذلك، ستحتاجين إليه في حقيبة مكياجك لهذا الفصل، كما لا يمكنك ألا تحتفظي بأحمر شفاه داكن. وبالرغم من أنها موضة الشفاه الداكنة، فإننا ننصحك بأن تضعي أحمر شفاه بلون طبيعي في فترة النهار.

تابعي آخر إصدارات أحمر الشفاه بألوان جديدة لهذا الفصل في صفحة Editor’s Pics من مجلة " سيدتي".

تابعي أيضاً:

مكياج طبيعي على طريقة كايت ميدلتون

جديد: 4 خطوات سريعة لكونتور الحواجب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد