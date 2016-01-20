DiCaprio يحمي نفسه بالقانون الفرنسي من قبلات Rihanna

إستخدم Leonardo DiCaprio قانون الخصوصية الفرنسي لمنع انتشار صوره في المجلات وهو يقوم بتقبيل Rihanna في الملهى الليلي Arc في العاصمة الفرنسية باريس، ليل الأحد.



هي ليست المرة الأولى التي يحتمي فيها Leonardo بالقانون الفرنسي، إذ تقدّم العام الفائت بشكوى على مجلة Oops عندما نشرت شائعة حمل Rihanna منه وهو لا يريد الطفل.



قام محامو النجم قاموا بإرسال تحذير للمعنيين سجّلوا فيه اعتراض موكلهم على الصور التي رصدتها ونشرتها الصحافة، وطالبوا بحقه في الخصوصية بموجب القانون الفرنسي.



كانت وكالة خاصة بالتصوير قد عرضت صور النجمين التي اتخذت في الملهى الليلي الفرنسي على عدد من المنشورات في بريطانيا، هذه الصور التي لم يتمّ بعد نشرها.



وقال خبير قانون الإعلام Keith Mathieson التابع للشركة القانونية RPC إن النظام الفرنسي يسمح بفرض قيود على كل من يتعدّى على خصوصية الآخر، وهو فعّال أكثر من الأنظمة القائمة في بريطانيا، مع العلم بأن القانون البريطاني سبق وأن منع مراراً وتكراراً وفي الكثير من الحالات من نشر صور الأشخاص وهم يقومون بنشاطات خاصة عاطفية وسرية، ومن المرجّح بالتالي أن يكون للنجم DiCaprio حجّته الواضحة ليؤكّد بأنّ تصويره في الملهى الليلي يتعدّى على خصوصيته.

المعروف أن DiCaprio والمغنية العالمية Rihanna كانا قد تعرّضا لشائعة الإرتباط السنة الماضية، وقد نفى موقع TMZ الأمر تماماً.

الموقع نفسه أوضح بأن Rihanna كانت برفقة العارضة البريطانية Cara Delevingne في النادي الليلي حيث التقتا نجم فيلم The Revenant بالصدفة وتخلل اللقاء قبلات على الخد، مع العلم أن DiCaprio موجود في فرنسا مع المخرج Alejandro Iñárritu بهدف الترويج لفيلمه The Revenant.

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