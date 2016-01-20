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بسبب تمثال من شمع تيم حسن إلى العالمية

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الأربعاء 20-01-2016 14:48

انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع النجم السوري تيم حسن مع المخرج الأمريكي العالمي ستيفن سبيلبيرغ، وهو ما دعا عشاق تيم إلى نشر معلومات تبنتها بعض الصفحات الفنية بشكل مؤكد عن مشاركة نجمهم ببطولة فيلم عالمي يتحدث عن سورية من إخراج سبيلبيرغ .
ولكن الحقيقة هي أن تيم التقط صورة إلى جانب أحد التماثيل الشمعية لسبيلبيرغ، المنتشرة في العديد من فروع متحف شمع "مدام توسو" أحد أشهر متاحف الشمع في العالم، والتي تحتوي تماثيل لمئات الشخصيات البارزة في عالم السياسة والفن والرياضة والمجالات الأخرى.

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سيدتي