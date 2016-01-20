صحافي مصري يواجه خالد الصاوي وما علاقة ليلى علوي؟

القاهرة_ مروة عبد الفضيل

فوجىء الفنان خالد الصاوي بشكوى قدّمها ضده في نقابة الممثلين الزميل المصري خالد فرج، متهماً إياه بإهانته وإهانة الصحافة.

وفي التفاصيل أنّ الزميل نشر خبراً في جريدته اليومية، جاء فيه أن الصاوي اشترط على المنتج ممدوح شاهين وضع اسمه قبل اسم الفنانة ليلى علوي في المسلسل المقرّر البدء بتصويره قريباً "عم دافنشي"، وهو ما أثار غضب الصاوي، الذي اتهم فرج في لقائه بالإعلامي وائل الأبراشي، في برنامجه "العاشرة مساءً"، بأنه مدسوس من إحدى الجهات، وبأنّ هناك من يحرّضه على الكتابة.

وسخر الصاوي من الصحافي الشاب بأسلوب غير لائق، أدى بالصحافي إلى اعتباره سبّاً وقذفاً، فتقدّم بشكوى في نقابة الممثلين التي يرأسها الفنان أشرف زكي.

وأوضح فرج في شكواه أنّ المدعو خالد الصاوي أهانه، وأنه إذا لم تتّخذ النقابة موقفاً فسيضطرّ إلى اللجوء للقضاء.

موقف الصاوي مع الزميل خالد فرج اعتبره زملاء هذا الأخير في الوسط الصحافي إهانة بحق كلّ صحافي، قبل أن تنهال دعوات التضامن مع الصحافي، ثمّ تمّ تدشين هاشتاق #متضامن مع خالد فرج، خاصة وأنّ الصاوي سبق له أن أرسل عن طريق محاميه تكذيباً للخبر، تمّ نشره في الجريدة نفسها، في وقت طالب زملاء الصحافي بوقفة احتجاحية في نقابة الصحافيين على أن يدعموه فيها، إلا أنه أرجأ الأمر بانتظار ما ستفعله نقابة الممثلين.