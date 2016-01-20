طارق الصباغ يعلن طلاقه قبل عرسه بفترة قصيرة

يقوم الفنان الشاب طارق الصباغ بتصوير دوره في المسلسل الشامي "عطر الشام"، وعن دوره في العمل قال الصباغ بتصريح خاص لــ سيدتي نت أجسد شخصية مطيع، وهو تاجر ولديه محل يدير من خلاله تجارته، ويكون مطيع مرتبطاً ومكتوباً كتابه، ولكن قبل عرسه بفترة صغيرة تحصل مشكلة مع ابن شقيقه الصغير، ويتهم والد عروسه بهذا؛ مما يضطره للانفصال عنها ويطلقها رغم حبه لها، ومن بعدها تبدأ الأحداث والمشاكل بين عائلته وعائلتها؛ ليقع بين نارين، وعن مشاركته في العمل البدوي "طواريد" قال بأنه اعتذر عن العمل؛ لأنه مرتبط بعطر الشام في دمشق، بينما طواريد في إمارة العين، وهذا الأمر الذي جعل التنسيق صعباً جداً بين العملين.