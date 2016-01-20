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بالصور: بعد شائعة انتحاره نجم "إكس فاكتور" يغني: يا دنيا حسي بيا

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الأربعاء 20-01-2016 16:25

انتهى نجم برنامج اكتشاف المواهب "أكس فاكتور "المغربي محمد الريفي، من تسجيل أول أعماله الفنية في تحت عنوان "يا دنيا حسي بيا" داخل ستوديو "رسالة" في المهندسين.
الأغنية من كلمات سمير زكي وألحان عصام كاريكا و توزيع أشرف البرنس، وقام بعمل المكساج والماستر مهندس الصوت أحمد جودة ومن إنتاج مصطفى السويفي مالك شركة "أم أس برودكشن".
ومن المقرّر أن تطرح الشركه المنتجة الأغنية خلال الفترة القادمة، حيث ستصورها كليب قريباً لعرضها عبر القنوات الفضائية.
يذكر أن اسم الريفي تم تداوله في الآونة الأخيرة بعد أشيع خبر محاولته الانتحار وهو ما نفاه مقربون منه بشكل قاطع.

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سيدتي

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