إشارات تدلّ على عودة Miley Cyrus إلى خطيبها السابق

ترتدي المغنية Miley Cyrus هذه الأيام خاتماً ماسياً لفت أنظار الجميع في عطلة الأسبوع الفائتة. خاتم الخطوبة هذا كانت قد تلقته Cyrus من خطيبها السابق Liam Hemsworth في عام 2012، ما أثار الشكوك بشأن عودتها إليه.



ونشرت المغنية Selfie لها على انستقرام، حيث كان يلمع الخاتم في إصبعها، مع أنّ الخاتم المذكور لم يكن يُرضي ذوقها تماماً، عندما قدّمه لها Liam قبل سنوات، إذ إنها تفضّل أن يكون خاتمها مصنوعاً من الذهب بدل أن يكون مصنوعاً من البلاتين، بما أنها تفضّل ألا يكون خاتم ارتباطها كلاسيكياً.



هي ليست المرة التي يقرّر فيها الحبيبان العودة الى بعضهما طيلة فترة إنفصالهما، إلا أن هذه المرة تبدو حاسمة، غذ قرّر كل من Liam و Miley إعطاء علاقتهما فرصة ثانية، إذ شوهد الثنائي معاً أثناء حضورهما احتفال Falls في أستراليا، في أول الشهر الجاري. وأكّدت تقارير صحافية أنهما عادا إلى علاقتهما العاطفية السابقة بعد انفصالهما في عام 2013 بعد علاقة دامت لخمس سنوات.



Miley وصلت إلى لوس أنجلوس يوم الإثنين الفائت بعد قضاء العطلة مع Liam وعائلته، وصرّحت بأنها تستطيع وحبيبها أن يكملا حياتهما من حيث توقفت، وأنها تأمل في أن يعودا معاً إلى الأبد، مع أنها لا تعرف إلى أين ستصل علاقتهما، في الوقت الذي شدّدت فيه على أنها ما تزال تحبّه.



إشارات كثيرة تجزم بعودة الحبيبين إلى بعضهما، لأنهما في عشية العام الجديد وصلا الحفل معاً، برفقة شقيقيّ Liam. كذلك شوهدت النجمة المثيرة للجدل مؤخراً أمام منزل خطيبها السابق، وكأنها تستعدّ للانتقال للعيش فيه، بعد أن ظهر الثنائي معاً أثناء الاحتفال بتوزيع جوائز Golden globe 2016.

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