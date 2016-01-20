أخبار المغرب اليوم..الإعلام الإيطالى يطلب التعاون مع الرباط ضد الإرهاب

ركزت أخبار المغرب اليوم، عن الدور المحورى الذى لعبته الأجهزة الأمنية المغربية فى الأحداث الإرهابية التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكدت وسائل الإعلام فى إيطاليا على ضرورة الاقتراب أكثر من المغرب، للاستفادة من تقاريره، لأنه أصبح يلعب دورا مركزيا فى معركة الإرهاب التى تؤرق روما، وكل دول الاتحاد الأوربى.>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، ما أكده وزير السياحة فى المغرب، حسن الحداد، أن المملكة المغربية تولى اهتماماً خاصاً بالسائح الإماراتي، وتسعى لمضاعفة عدد السياح الإماراتيين إلى المغرب ليرتفع من 16 ألف سائح سنوياً حالياً، إلى ما يزيد على 40 ألف سائح سنوياً خلال الفترة القادمة.

وقال الحداد على هامش فعاليات تدشين خط "الاتحاد للطيران" المباشر بين عاصمتى الدولتين أبوظبى والرباط، أن الاستثمارات الإماراتية فى قطاع السياحة، تعتبر بين أهم الاستثمارات القطاع فى المملكة، حيث متلك الشركات الإماراتية نحو 20% من إجمالى الغرف الفندقية فى مدينة الرباط البالغ عددها نحو 5 آلاف غرفة حالياً.

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضا، تصريحات رئيس مجلس النواب المغربى رشيد الطالبى العلمي، بستوكهولم، بإن المغرب والسويد أكدا على التزامهما بتجديد علاقاتهما على “أسس جيدة”.

وأبرز العلمي، فى تصريحات صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزيرى الداخلية، والعدل، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة والابتكار فى السويد، أنه تم التعبير بشكل واضح عن الالتزام غير المشروط للحكومة ودولة السويد من أجل إعادة إحياء العلاقات مع المغرب.