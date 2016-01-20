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نواب البرلمان يصفقون بعد إعلان لجنة القوى العاملة رفضها لـ"الخدمة المدنية"

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نواب البرلمان يصفقون بعد إعلان لجنة القوى العاملة رفضها لـ"الخدمة المدنية" نواب البرلمان يصفقون بعد إعلان لجنة القوى العاملة رفضها لـ"الخدمة المدنية"
بدأ مجلس النواب منذ قليل خلال جلسته المسائية، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون وما انتهت إليه.

وقال "مجدى" إن رأى لجنة القوى العاملة جاء كالتالى: فى ضوء كل ما سبق انتهت اللجنة بالاجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.

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مصر 365