الحمل خارج الرحم يعرضك لانفجار قناة فالوب

فى مرحلة الحمل قد تتعرض المرأة للعديد من المخاطر الصحية التى تهدد حياة جنينها بل وحياتها هى أيضا.

ويعد الحمل خارج الرحم من أخطر الحالات التى قد تصيب المرأة وتؤدى لإجهاض الجنين، كما يمتد ضرر هذا النوع ليشمل صحة الأم أيضا.

أسباب الحمل خارج الرحم ومضاعفاته

>وتبعا لرأى الدكتور صلاح سند استشارى أمراض النساء والولادة، فالحمل خارج الرحم يحدث نتيجة لعدم خروج البويضة من قناة فالوب رغم تلقيحها، وهو ما ينتج عنه زيادة حجم البويضة وانقسامها داخل القناة .

وأوضح الدكتور صلاح سند أن حجم قناة فالوب لا يستوعب بالطبع زيادة حجم البويضة مع مرور شهور الحمل، وهو ما يتسبب فى الكارثة الصحية وهى انفجار قناة فالوب، وغالبا ما يقع الأمر فى الشهور الأولى من الحمل.

علامات الحمل خارج الرحم

>لتجنب حدوث مضاعفات الحمل خارج الرحم، ينصح صلاح سند بضرورة الانتباه للعلامات التى تشير إليه، وأهمها ألم البطن الشديد، وخاصة فى أحد الجانبين، وأيضا ظهور بضع قطرات من الدماء فى بداية الحمل.

كما نصح استشارى أمراض النساء والولادة بضرورة إجراء أشعة بالسونار فى الأسابيع الأولى من الحمل، للتأكد من وجود البويضة فى موضعها الطبيعى داخل الرحم.