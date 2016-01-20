مفاجأة.. شاى البابونج يحتوى على مادة تفتك بالخلايا السرطانية

ينفق العالم ملايين الدولارات للبحث عن الأدوية، وإجراء النظريات العلمية المعقدة للعثور على علاج للسرطان.

وفى هذا السياق، كشفت البحوث الأخيرة أن علاج مرض السرطان الخطير والشرس، يمكن العثور عليه فى أبسط النباتات الطبيعة وهى زهرة البابونج.

وأوضح الأطباء أن الأبحاث الحديثة تسعى إلى ابتكار علاجات ضد السرطان عن طريق علاج تلف الخلايا التى تسببها طفرات المرض الخطير.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن البابونج يحتوى على مادة "ابيجينين" التى تعتبر من الفلافونويدات المضادة للأكسدة، والتى تسرى من خلال الجهاز الهضمى إلى أنسجة الخلايا.

وأشار الباحثون إلى أن مادة "ابيجينين" الموجودة فى شاى البابونج تساعد فعلاً البروتينات على إصلاح عيوب الحمض النووى، ونتيجة لذلك، يتم القضاء على الأورام السرطانية.

وعلى الرغم من أن الدراسات لا تزال جارية، أضاف الأطباء أن من المستحسن شرب كوب من شاى البابونج يومياً أو 2-6 أكواب فى الأسبوع، وذلك للحصول على أفضل النتائج.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Food star”.

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