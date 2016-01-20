رمضان صبحي يهدر أول أهدافه في شباك الإسماعيلي.. ودفاع الإسماعيلي يردع أنطوي

أوضح دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن الحافز الدائم له لتقديم فريقه ذلك المستوى هو الخوف الدائم من أن تتم إقالته.

وكان سيميوني قد جدد عقده مع أتليتكو مدريد حتى عام 2020 وأخبر الصحفيين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أنه دائما لديه هدف ورغبة في إثبات الذات.

وصرح المدرب الفائز بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014 مع الروخيبلانكوس" دائما أفكر في إقالتي، من تلك النقطة أحاول ان أحمس نفسي وأعطي كل ما أملك".

وأضاف الأرجنتيني حول مستقبل أوليفر توريس نجم خط وسط الفريق" لا أفكر بأن هناك أي اختلاف حول موهبة أوليفر، لكن يجب أن أشركه ويجب عليه أن يثبت قدراته".

وحول المنافسة بين لاعبيه أجاب صاحب الـ45 عاما"الكلمات قد تشوش المواقف لكن الحقائق واضحة، المنافسة جيدة جدا".

ودافع سيميوني عن جاكسون مارتينيز مهاجم الفريق الذي سجل 3 أهداف فقط هذا الموسم"المهاجمون لديهم دائما رغبة في تسجيل الأهداف، في الفرق الأخرى التي لعب لها، لم يبدأ جيدا، وتطور خطوة بخطوة".

الجدير بالذكر أن جاكسون مارتينيز انضم إلى أتلتيكو في الصيف الماضي بمبلغ 35 مليون يورو قادما من بورتو وارتبط اسمه بالرحيل إلى توتنام وتشيلسي.