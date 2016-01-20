بالصور.. ضبط سيارة بمقطورة فى رأس سدر مبلغ بسرقتها منذ عامين

تمكن رجال مباحث رأس سدر من ضبط إحدى سيارات النقل بمقطورة فى منطقة الرينة بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها فى قسم شرطة نخل بشمال سيناء، اليوم الأربعاء.

وكان الرائد شريف الفقى قد تلقى بلاغا بوجود سيارة بمقطورة خلف أحد السواتر الجبلية بمنطقة الرينة دائرة القسم مبلغ بسرقتها، تم إبلاغ اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء.

وعلى الفور قام الرائد محمد يونس معاون أول مباحث قسم رأس سدر على رأس قوة من رجال المباحث والانتقال إلى مكان المعلومات، وتمكن رجال المباحث من ضبط السيارة خلف ساتر ترابى، وتبين أنها ماركة مرسيدس حمراء اللون ومعها مقطورة فنطاس أبيض اللون وتجمل لوحات معدنية رقم 2694ط أ س وبها مقطورة فنطاس تحمل لوحات رقم ط أ ب 8549.

وبالكشف عنها بالحاسب الآلى بقطاع مصلحة الأمن العام، تبين أنها مبلغ بشسرقتها فى المحضر 6 أحوال قسم شرطة نحل فى 28/1/2014 والمقيدة برقم 80 لسنة 2014 إدارى قسم نخل عن بلاغ المواطن سليمان عيد مصلح صاحب شركة لاستغلال المحاجر ومقيم نخل شمال سيناء ولم يعثر على أى متهمين بجوار السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15لسنة 2016 وبعرض المحضر على مدير نيابة رأس سدر قرر هشام الشافعى وكيل النائب العام حضور مالك السيارة للتعرف عليها وتسليمها له بالإيصال اللازم.



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