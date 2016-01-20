بالصور.. انتشار لافتات "شرطة الشعب" بأقسام ومراكز ومديرية أمن الإسماعيلية

قامت مديرية أمن الإسماعيلية بتنفيذ تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية باستبدال عبارة الشرطة فى خدمة الشعب بعبارة شرطة الشعب.

وانتشرت اللافتات على سيارات الدوريات الراكبة وسيارات النجدة والأكوال الأمنية وكل السيارات التى تعمل فى الشرطة، بالإضافة إلى انتشار اللافتات داخل النوبتجيات بالأقسام والمراكز وعلى أبواب الأقسام وفى الطرقات بالإضافة إلى كل الإدارات بالمديرية وعلى أبواب مديرية الأمن.

وقال اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إنه بناء على تعليمات وتكليفات اللواء مجدى عبدالغفار وزيرالداخلية تم استبدال عبارة الشرطة فى خدمة الشعب بعبارة شرطة الشعب فى جميع المواقع الشرطية بالإسماعيلية والأقسام والمراكز والإدارات والسيارات التابعة للمديرية، وذلك لأن الشعب والشرطة نسيج واحد وأن الشرطة من الشعب ولابد أن يشعر المواطن بخدمات الشرطة.



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