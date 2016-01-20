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جامعة بني سويف تحصد المركز الثامن في «مؤشر نيتشر» للتتبع العلمي‎

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جامعة بني سويف تحصد المركز الثامن في «مؤشر نيتشر» للتتبع العلمي‎ جامعة بني سويف تحصد المركز الثامن في «مؤشر نيتشر» للتتبع العلمي‎

د. أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف – أرشيفية

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف على حصول الجامعة على المركز الثامن في
> Nature Index (مؤشر نيتشر) لعام 2015, والذى يقوم بتتبع الموضوعات العلمية عالية الجودة ثم يقيم الأداء البحثي لها.
> أكد لطفى أن هذا المؤشر يعد بمثابة قاعدة بيانات للباحثين يتم جمع معلوماتها من البحوث العلمية التي تُنشَر في مجموعة من 68 دورية علمية عالية الجودة، ويتم اختيارها بشكل مستقل. ثم جمع محتوى قاعدة البيانات عن طريق شركة النشر العالمية Nature Publishing Group بالتعاون مع شركة الأبحاث العلمية Digital Science .
> وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم الباحثين وتشجيعهم ونشره ابحاثهم العلمية فى المجلات الدولية لرفع تصنيف الجامعة وضعها فى مصاف الجامعات الدولية والذى ينعكس بدورة على تقدم المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة ورفع شأن الوطن
> .
> وأشار الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على أهمية بذل المزيد من الجهد للنهوض بالجامعة إلى أفضل المراكز سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث يعبّر ذلك التقدم عن الجهود الإيجابية والبناءة التي يبذلها الباحثين بالجامعة للعمل على رفع شأنها، والنهوض بها.
> وأوضح ياسر جابر مدير مكتب التصنيف الدولى بجامعة بنى سويف أن مؤشر نيتشر يوفر مزيداً من التفاصيل عن البحوث التي تسهم في ترتيب كل جامعة او مؤسسة أكاديمية وهو احد أهم أنظمة التصنيف الذي تم إصداره مؤخراً، ويعد المقياس الأول الذي يقيس جودة البحوث المنشورة في تصنيف المؤسسات الأكاديمية. بدلاً من نظام التصنيف البسيط القائم على عدد المنشورات التي يساهم بها أعضاء هيئة التدريس من المؤسسات الأكاديمية.

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