بالصور.. رئيس مدينة قطور يشارك فى توزيع لحوم على الفقراء

شارك اللواء أحمد عزت طه رئيس مدينه قطور، ومحمد العشرى مساعد رئيس المدينة، فى ملتقى الخير للجمعيات الأهلية، لتوزيع 300 كيلو لحوم على المستحقين من الفقراء والمحتاجين بقرية سملا وتوابعها.

كانت جمعية شباب سملا الخيرية التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، قد نظمت ملتقى الخير الأول، اليوم الأربعاء، بحضور رضوان فراج رئيس الوحدة المحلية بقرية دماط، وعبد الحليم لبن رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهاشم راضى وكيل مجلس نقابة المحامين بالغربية، لتوزيع لحوم على الفقراء والمحتاجين.

يذكر أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا خلال الأيام القليلة الماضية، بتعيين اللواء أحمد عزت، رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.



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