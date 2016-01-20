حكم يطرد لاعبة رفضت تعطيه رقم هاتفها!

فجرت لاعبة فريق سبورتنج هويلفا الإسباني للسيدات بكرة القدم، ايلينا بافيل، مفاجأة من العيار الثقيل حينما كشفت أن السبب في طردها من قبل حكم المباراة التي جمعت فريقها ضد سانتا تيريزا في دوري الدرجة الأولى الإسباني للسيدات هو دعوة على فنجان قهوة.

وجاء تقرير نشرته صحيفة "ميرور" الانجليزية يفيد بأن حكم إسباني قد طلب من لاعبة رقم هاتفها من أجل للذهاب للتنزه بعد المباراة.

إلينا بافيل لاعبة سبورتينج هويلفا اشتكت من مضايقة الحكم سانتياغو كيسادا ألكون لها أثناء مباراة ضد فريق سانت تريزا.

وتزعم إلينا أن الحكم بدأ حواره قائلاً دعينا نحصل على القهوة سوياً بعد ظهر هذا اليوم، قبل أن ترد اللاعبة "من الأفضل أن تهتم بصافرتك أكثر من ذلك".

وصرحت لوكالة "إفي" الاسبانية أن الحكم أزعجها بشدة أثناء اللقاء، و أضافت "فقدت ثقتي بكرة القدم، فقدت الثقة باللعب النظيف العادل".

إلينا أنهت حوارها قائلة "أشعر بالعجز والذل، لم أصل لشعوري بالخجل طوال مسيرتي كلاعبة كرة قدم محترفة".