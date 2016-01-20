مباشر الدوري المصري - الأهلي (0) - (0) الإسماعيلي.. السعيد يسدد لكن في الشباك من الخارج

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن انضمام المصري محمد النني رسميا لصفوف الفريق قادما من بازل السويسري.

وكان أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال قد أكد انضمام النني لصفوف الفريق أمس الأربعاء.

وكان النني قد أنهى تفاصيل التعاقد منذ أيام إلا أن تصاريح الدخول لإنجلترا والعمل عطلت إنهاء الصفقة وفقا لتأكيدات يحيى علي وسيط الصفقة بالمشاركة مع شركة تسويق إنجليزية.

وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي يوم الخميس عن انضمام النني لصفوفه دون أن يعلن عن قيمة الصفقة أو تفاصيل العقد.

وبذلك أصبح محمد النني جاهزا لمواجهة ستوك سيتي في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

النني كان قد انضم لبازل عام 2013 قادما من المقاولون العرب وفاز معه بالدوري السويسري 3 مرات.

وبذلك يصبح محمد النني أول لاعب مصري ينضم لصفوف أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي حاليا.

مقال رأي - النني .. من انهيار إلى أرسنال