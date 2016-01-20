أطباء يدشنون حملة للتضامن مع إيهاب الخراط «يحرص على حقوق مرضاه وسلامتهم »

دشن عدد من الأطباء المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعلاج الجماعي حملة توقيعات للتضامن مع الدكتور إيهاب إدوارد الخراط، الذي يواجه تهمة إدارة مصحة علاجية دون تراخيص.

> وقال الأطباء إن هناك عدد من مُدَّعي الطب وعلاج الإدمان، يقومون بإقامة مراكز علاج وهمية لأعراض الانسحاب، ويشيعون خِفية أو جَهْرًا أنها تابعة لأطباء مَحل ثِقة، وقد تكررت هذه الحوادث مع عدد منهم، وما حدث مع الدكتور إيهاب إداور الخرّاط هو عينة من تصرفات تلك الفئة، مستغلين اسم طبيب ثقة ومعروف بالأمانة والنزاهة والكفاءة.

> ,نشر الأطباء الموقعين ثقتهم الكاملة في أن الدكتور الخراط بما عرف عنه من حرص على حقوق مرضاه وسلامتهم، بعيد كل البعد عما نُسب إليه من علاقته بالمركز المزعوم، وأنه لا يحتاج أن يعمل مع هذه الأماكن، وذلك من واقع معرفتهم للزميل ولعمله مع مرضاه و متابعتهم العلمية والمهنية لنشاطه الخيري والاجتماعي والطبي والإنساني.

> وناشدت الحملة جهات التحقيق التحقّق من مصداقية ما عُرض عليهم فيما نُسب إلى الدكتور إيهاب الخرّاط من اتهامات، وطالبت الدولة أن تواجه هذه المعضلة بشكل قانوني وعلمي وبالتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة؛ للوصول إلى أفضل الحلول لتلك المشكلة المعقَّدة والتي تمس سلامة المرضى وحقوقهم كما تمس طبيعة مسؤولية الأطباء وواجبهم المهني والأخلاقي.

> يذكر أن النيابة، برئاسة المستشار محمد أبوالحسب، أمرت بضبط وإحضار ملاك إحدى المصحات لعلاج الإدمان التي توفي داخلها نزيل يُدعى شريف سعيد إبراهيم زكي، 31 عاما، إثر تعذيبه بصواعق كهربائية، وتبينّ من خلال مناظرة جثمانه أنه مصاب بكدمات وجروح بأنحاء جسده المتفرقة، ومنها الرأس والظهر والقدمين.

#التوقيعات :-

> يحيى توفيق الرخاوى – أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة.

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> رفعت محفوظ محمود – أستاذ الطب النفسى.

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> نبيل نصر القط – استشارى الطب النفسى.

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> منى يحيى الرخاوى – استاذ الطب النفسى جامعة القاهرة.

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> مها وصفى مباشر – استاذ الطب النفسى بكلية طب جامعة القاهرة.

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> أحمد محمد عبد الله – مدرس الطب النفسى جامعة الزقازيق.

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> رانيا ممدوح – استاذ الطب النفسى القصر العينى جامعة القاهرة.

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> ناصر فتحي لوزا- مدير مستشفى بهمان

> منصف محفوظ محمود، استشاري الطب النفسي.

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> نهاد عبد العزيز سنان.

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> ميلاد خليفة يوسف – اخصائى الطب النفسى.

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> حنان احمد قطب – استاذ التأهيل.

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> محمد بكر رمضان – طبيب نفسى مقيم.

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> احمد محمد عبد الكريم – مدرس مساعد طب نفسى.

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> امنية صالح – طبيب تكليف.

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> هيلانا عمر – طبيب عام.

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> نورا شوقى – طبيب مقيم نفسية.

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> سارة حبيب – طبيب مقيم نفسية.

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> أميرة جمال الدين محمد نصر – طبيب مقيم نفسية.

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> محمد رمضان سليمان – طبيب مقيم نفسية.

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> هنادى عبد الله عفيفى – طبيب مقيم نفسية.

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> شريف درويش أحمد – استشارى امراض نفسية مستشفى المعمورة.

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> آلاء محمد محروس – طبيب مقيم نفسية.

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> فاطمة خليل – طبيب مقيم نفسية.

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> عثمان محمد كمال – طبيب نفسية.

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> مها محسن حبيب – طبيب مقيم نفسية.

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> محمد ايمن عبد الحميد – استاذ مساعد الطب النفسى

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> محمد طه صديق – مدرس الطب النفسى.

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> مرفت محمد عبد السيد.

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> نبيل على نصر – طبيب مقيم نفسية.

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> اسماء عبد الوهاب – اخصائى الطب النفسى.

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> اسماء عبد الفتاح محمد كمال – طبيب مقيم امراض نفسية.

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> لميس هانى حمزة – طبيب مقيم امراض نفسية.

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> جوزيف ممدوح يوسف – طبيب امتياز قسم الامراض النفسية.

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> سيد مصطفى – مدرس مساعد جامعة اسيوط.

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> احمد محمد على – طبيب مقيم امراض نفسية.

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> جيلانه كرم الله رمضان – مدرس مساعد جامعة اسيوط.

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> هاجر عثمان عبد الفضيل – طبيب اخصائى مستشفى الصحة النفسية اسيوط.

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> سمر طلبه محفوظ – طبيب مقيم نفسية وعصبية.

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> كارولين فوزى – طبيب مقيم نفسية وعصبية.

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> همس حافظ محمد جمال الدين – طبيب مقيم نفسية وعصبية.

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> نها احمد – اخصائى نفسى.

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> كيرلس فوزى وديع – طبيب مقيم نفسية وعصبية.

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> خليلة محمد – طبيب مقيم نفسية وعصبية.

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> جون جمال ميشيل – طبيب مقيم نفسية وعصبية.