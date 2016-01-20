السبت|وزير التعليم العالي يضع حجر أساس احد فروع جامعة الوادي بالغردقة‎

أكد الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة، أن الدكتورأشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي سيقومان السبت المقبل بوضع حجر الأساس لفرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة وذلك بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف الدكتورعميد كلية تربية الغردقة أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى لفرع جامعة جنوب الوادى، إنشاء كلية للسياحة والفنادق، وكلية لغات وترجمة، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء كلية علوم بحار وهندسة بترول​ .​