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حبس المشرف الفنى بالإدارة الهندسية المسئول عن واقعة عقار منيا القمح المنهار فى الشرقية

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حبس المشرف الفنى بالإدارة الهندسية المسئول عن واقعة عقار منيا القمح المنهار فى الشرقية حبس المشرف الفنى بالإدارة الهندسية المسئول عن واقعة عقار منيا القمح المنهار فى الشرقية

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس المشرف الفنى بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة منيا القمح المسئول عن منطقة العقار المنهار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها أحمد البوشى مدير نيابة منيا القمح، فى واقعة العقار المنها، حيث وجهت النيابة العامة للمشرف الفنى تهمة الإهمال الجسيم فى أداء وظيفته وعدم الإشراف على التراخيص وأعمال الحفر فى المواقع المنوط به ومتابعة أعماله، مما تسبب فى انهيار العقار ووفاة 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

 

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