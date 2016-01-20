الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب على بعض تلك المناطق.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 08 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء & جنوبية غربية - شمالية غربية / 14 - 28 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و 24 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و58 دقيقة مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 25 14 95 35 .

> دبي 25 15 90 35 .

> الشارقة 26 11 90 35.

> عجمان 25 13 90 30.

> أم القيوين 25 12 90 30 .

> رأس الخيمة 26 11 90 30 .

> الفجيرة 25 17 85 35.

> العين 26 12 90 25 .

> ليوا 26 11 95 30 .

> الرويس 25 14 95 35 .

> السلع 25 14 95 35.

> دلما 24 16 85 45 .

> طنب الصغرى 24 16 85 45 .

> طنب الكبرى 24 16 85 45 .

> أبوموسى 24 16 85 45.