تاجيل طعن الغاء انتخابات دائرة حلايب وشلاتين لجلسة 3فبراير

أجلت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض، نظر الطعن المقدم من، الشاذلي على أحمد حسن، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين، لإلغاء نتيجة الانتخاب بالدائرة وإسقاط عضوية النائب الفائز ممدوح علي محمد عمارة، لجلسة 3 فبراير المقبل لتقديم المستندات.

وجاء في صحيفة الطعن التي تقدم بها المرشح الخاسر للمحكمة، أن اجراءات الانتخابات باطلة، بسبب الفصل الإداري في الدوائر الإنتخابية، بين حلايب وشلاتين، ومركز سفاجا والقصير، الكائنين بمحافظة البحر الأحمر.

أشار الطعن إلى أن المرشح الفائز ينتمي لعائلة قبلية يتواجد معظم المنتمين لها في منطقة حلايب مما يترتب عليه نجاح أي مرشح منتمي لقبيلة “البشارية”، واستبعاد أي نجاح محتمل للمرشحين المنافسين، وحيث أن التركيبة القبلية لمنطقة حلايب وشلاتين تحتم على السكان التعب لأبناء قبائلهم الأمر الذي يفقد الانتخابات قيمتها.

وأوضح الطاعن أن تقسيم دائرة حلايب وشلاتين على هذا النحو دون اضافة منطقتي سفاجا والقصير لها، يخالف المادة 53 من الدستور التي تن على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات، والواجبات العامة ولا تمييز بينهم.

كما ادعى الطعن وجود مخالفات في اوراق تقدم المرشح الفائز ممدوح علي عمارة للإنتخابات، حيث انه لا يمتلك حسابا بنكيا من الأساس، ولم تمض زوجته على إقرار الذمة المالية الخاص به بالمخالفة للقانون.

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