محافظ الدقهلية يلتقى مسئولى"بوابة الشكاوى" لتطوير الخدمة الحكومية للمواطنين

عقد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا بمسئولى بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزارء، للعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية من خلال تحديث آليات التعامل مع شكاوى المواطنين وتصنيف الشكاوى من خلال فريق بحثى إلكتروني، بالمحافظة.

حضر الاجتماع مسئولو خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية، ومركز المعلومات، والسكرتير المساعد، ومسؤلو الخدمات الإلكترونية برئاسة الوزراء.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص 3 موظفين بكل مركز بنطاق المحافظة، للرابط ببوابة رئاسة مجلس الوزراء، والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال 24 ساعة، وتسجيل جميع الشكاوى على البرنامج والقرارات التى تمت بخصوصها.



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