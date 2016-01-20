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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذا للسلع الغذائية بقرية النصر

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذا للسلع الغذائية بقرية النصر بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذا للسلع الغذائية بقرية النصر
زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم، مركز ومدينة القنطرة غرب، وتم خلال الزيارة افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الأساسية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة بقرية "النصر"، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة.

ويعد هذا المنفذ ثالث منفذ يتم افتتاحه بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة ضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين والتوسع فى فتح المنافذ والمعارض الجديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وفى إطار تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لفتح تلك المنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

رافق المحافظ فى الجولة كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية واللواء عصام عبد الوهاب نائب مدير أمن الإسماعيلية لقطاع الشمال والعميد محمد سلطان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما قام المحافظ ومرافقوه من القيادات التنفيذية والأمنية بإطلاق إشارة البدء لتشغيل البوستر الجديد، الذى تم تركيبه وتنفيذه بالكامل فيما لا يزيد عن 15 يوما فقط، ويهدف لزيادة ضخ كميات مياه الشرب النقية لقرية النصر وتوابعها خاصة المناطق المحرومة التى تعانى من ضعف وصول مياه الشرب لها بشكل وتصل جملة تكلفته إلى نحو 300 ألف جنيه منها 30 ألف جنيه تبرعا من أهالى المنطقة لبناء الغرفة الخاصة بالبوستر والباقى دعما من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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