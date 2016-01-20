بالصور.. وزير الثقافة الصينى فى جولة بمعابد غرب الأقصر

تفقد وزير الثقافة الصينى "تساى وو"، عصر اليوم الأربعاء، عددا من المناطق الأثرية بالبر الغربى بمدينة الأقصر، وذلك للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة قبيل 24 ساعة من انطلاق حفل افتتاح العام الثقافى المصرى بمعبد الأقصر.

وصرح وزير الثقافة الصينى "تساى وو"، بأن تلك الزيارة التاريخية التى يقوم بها داخل مدينة الأقصر هى الثانية له للأقصر، مؤكداً أنه يعشق الآثار الفرعونية والتاريخ القديم بالمحافظة، ومن المتابعين الجيدين لتاريخ عظماء ملوك الفراعنة "نفرتيتى ورمسيس وتحتمس"، ويستمتع للغاية بمقابر النبلاء ملوك البر الغربى.

وأضاف وزير الثقافة الصينى لـ"اليوم السابع" أن فكرة إنشاء العام الثقافى المصرى الصينى 2016، خرجت بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات المصرية الصينية بشتى المجالات، مؤكداً أن الثقافة الصينية ستعمل على زيادة التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، مشيراً إلى أن الحضارة الفرعونية المصرية القديمة هى رمز للحضارة الإنسانية.

وشدد "تساى وو" على أن الصين ستسعى خلال فعاليات العام الثقافى الصينى المصرى، الذى سينطلق غداً الخميس، بحضور رئيسى البلدين، داخل معبد الأقصر، على تحقيق العشرات من المشروعات الثقافية التى تسهم فى الحفاظ على التراث والثقافة المصرية، وذلك من خلال التنسيق بين الأكاديمية الصينية للعلم والتكنولوجيا من جهة والجانب المصرى من جهة أخرى، كما سيتم إيفاد بعثات مشتركة تضم المئات من الطلاب والشباب والخبراء ورجال العلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والسياحة بين مصر والصين.



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