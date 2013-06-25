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مصدر إعلامى: مسلحون يقتلون راهبا قرب مدينة حمص السورية

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مصدر إعلامى: مسلحون يقتلون راهبا قرب مدينة حمص السورية مصدر إعلامى: مسلحون يقتلون راهبا قرب مدينة حمص السورية

ذَكَرَ مصدر سورى أن مسلحين أقدموا على قتل الراهب الفرنسيسكانى العجوز الأب "فرنسوا مراد" داخل دير الغسانية قرب مدينة حمص بعد اقتحامهم للدير وتخريبه.

ونقل موقع "داماس بوست" السورى الإليكترونى عن الأب "بيار باتيستا بيتسابيلا"، حارس الأراضى المقدسة، رئيس عام الرهبانية الفرنسيسكانية فى القدس، قوله " إن الأب مراد وهو رجل مسن اختار منذ بضعة أسابيع أن يصبح ناسكا ولجأ إلى الدير".

من جهته، أكد الأب "حليم نجيم"، المسئول عن الرهبنة الفرنسيسكانية فى سوريا، أن على العالم أن يعرف أن بدعمه المسلحين فإن الغرب يدعم المتطرفين ويساعد فى قتل السوريين بكل مكوناتهم خاصة المسيحيين، مضيفا: "بهذا الموقف لن يبقى مسيحى واحد فى الشرق".

ووفق معلومات وردت إلى الرهبنة الفرنسيسكانية فى الأراضى المقدسة، المقر الإقليمى للرهبنة، أن مسلحين دخلوا إلى الدير لسرقة كل محتوياته وقتلوا الراهب المسن.. وحضر الأب فراس من محلة القناية لتسلم الجثمان بهدف دفنه.

وأكدت الرهبنة الفرنسيسكانية أن حضور هذه الرهبنة فى سوريا عمره مئات السنوات وهى تواصل فى هذه الظروف الصعبة القيام بذلك من دون تفرقة بين الأديان أو الأحزاب.
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