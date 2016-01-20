افتتاح فعاليات المؤتمر الـ29 للطب التكاملى للأطفال بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات مؤتمر قسم طب الأطفال، وهو المؤتمر الـ29 لطب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة، بعنوان "طب الأطفال التكاملى" بقاعة مؤتمرات "المهدى الباسوسى" بمستشفى الأطفال الجامعى.

حضر الافتتاح الدكتور سعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية، وعمداء كليات الطب السابقين ومديرى المراكز الطبية ووكلاء كلية الطب، وينظم المؤتمر برئاسة الدكتور على شلتوت رئيس القسم طب الأطفال، والدكتور أحمد منصور مقرر المؤتمر، والدكتورة بسمة شومان والدكتورة هدى حافظ سكرتيرا المؤتمر.

يهدف المؤتمر إلى دراسة كل ما هو جديد فى التقنيات العلمية الحديثة التى تخدم التشخيص والعلاج، ومتابعة الأمراض المستعصية فى الأطفال، للوصول بالخدمة الى أفضل المستويات العالمية.

كما سبق المؤتمر 3 ورش عمل فى الأمراض الوراثية والجهاز الهضمى ومناظيره، والقلب وقسطرة القلب، ويعرض المؤتمر كل ما هو جديد وتم اكتشافه وعلاجه من حالات نادرة ومستعصية خلال عام 2015م فى مستشفى الأطفال.

ويشمل المؤتمر 6 جلسات علمية على مدار يومين، وتضم أكثر من 30 متحدثا من أساتذة طب الأطفال، وبحضور أحد العلماء المصريين الكنديين، الدكتور محمد طاجن الذى يقدم محاضرة عن الأساليب الجديدة فى الإحصاء الطبى ودورها فى البحث العلمى.

وقال الدكتور أحمد منصور مقرر المؤتمر، إن طب الأطفال التكاملى هو محور البحوث الطبية، والحالة الصحية للأطفال والطب التكاملى نظام طبى يعمل على تحقيق الشفاء العاجل لأبنائنا وأطفالنا المرضى، ويعمل على تنفيذه نخبة من الخبراء المتخصصين فى التخصصات المختلفة فى طب الأطفال.

كما أوضح الدكتور على شلتوت رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقدم خدمة التدريب والتعليم للأطباء بوزارة الصحة والتأمين الصحى، ويعبر المؤتمر عن التكامل بين التخصصات فى التشخيص والعلاج، فاليوم أصبح الطب متداخل في مختلف التخصصات، كما سيعرض بالمؤتمر كل التقنيات الحديثة فى التشخيص والعلاج والوسائل الحديثة فى تغذية الطفل، وعلى هامش المؤتمر سيتم عرض الحالات النادرة التى استقبلتها مستشفى الأطفال خلال العام الماضى لتبادل الخبرات بين الأطباء.

وقال الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن طب الأطفال لم يعد فكرة التخصص الشامل لكن هناك العديد من التخصصات، ويعمل الأطباء بشكل تكاملى فيما بينهم من خلال المشاركة فى تشخيص وعلاج الأطفال للوصول لأفضل خدمة طبية لعلاج أطفالنا، ليحصل الطفل على أفضل عناية طبية من أفضل المتخصصين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أن المجتمع الطبى يحتاج إلى العمل بجدية والمشاركة والتكامل فيما بينهم للعمل على تطوير المنظومة الطبية، والعمل على علاج أكبر عدد ممكن من الأطفال المرضى، ونقل الخبرات المتميزة لأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحى، فاليوم لدينا مدرسة بقسم الأطفال تتكامل مع مختلف الأقسام.

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