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وكيل تعليم أسيوط يجتمع برؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول

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وكيل تعليم أسيوط يجتمع برؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول وكيل تعليم أسيوط يجتمع برؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول
أكد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل الوزارة برؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2015-2016، والتى ستبدأ غدا الخميس وتنتهى الخميس من الأسبوع القادم ،وذلك بمقر مدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات بأسيوط.

وأوضح أبو شامة أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذوى الصفة سوى المتابعين فقط.

وطالب أبو شامة رؤساء الجان بضرورة عدم السماح بوقوع غش داخل اللجان، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.

جاء ذلك بحضور ممدوح عبدالله رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية ومحمود عبد الحافظ رئيس كنترول الشهادة الإعدادية وهشام طاهر مدير إدارة شئون الطلاب بالمديرية.

وذكر رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية أنه منذ بداية الفصل الدراسى الثانى تم الإرسال إلى جميع المدارس لتلقى الأعذار القانونية حتى لا تسجل فى قوائم المنتدبين للشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه لم يتم قبول أى اعتذارات إلا القانونية منها وتكون إما قومسيون طبى أو سبب أمنى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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مصر 365