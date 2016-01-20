محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير بميناء السد العالى

تفقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، ميناء السد العالى الدولى، وأعمال التطوير الجارية، وشملت جولته الوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين وسهولة وتيسير نقل البضائع.

رافق محافظ أسون خلال جولته اللواء مصطفى عامر رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ومديرو هيئات الجمارك والجوازات وأمن الموانئ والصادرات والواردات والنقل النهرى والطب البيطرى، وأسعد عبد المجيد مدير عام الميناء، والذى قدم عرضا بجهود تطوير الميناء.

وأكد أسعد عبد المجيد، مدير عام ميناء السد العالى، أن جهود تطوير الميناء شملت أعمال التطوير والتجميل والتشجير والتأمين، بإقامة تندات للبضائع وصالة انتظار، وكذلك سور لمرسى الركاب.

وأوضح مدير عام ميناء السد العالى أن أعمال التطوير شملت فتح وتوسيع صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى تطوير الميناء السياحى وتركيب 5 مكيفات بصالة الوصول.

وأضاف "عبد المجيد" أنه تم تركيب عدد من المبردات وتجديد لنش المروة الخاص بالأطفاء وعمل زراعات بالميناء وصوبة للزراعات، وجارى تغيير باب المرسى السياحى، فضلاً عن تخصيص مكان جديد للسوق الحرة بالميناء.

وأشار مدير عام ميناء السد العالى إلى أن أعمال التطوير شملت توفير كرسيين للمعاقين من المسافرين، وجارى أيضاً إلحاق مبانى الميناء ضمن منظومة الطاقة الشمسية، وعمل المقايسات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة داخل الميناء، مؤكدا أنه تم تزويد صالتى الوصول والسفر بحواجز للفصل بين الرجال والنساء، خاصة أن الميناء به 3 أرصفة للمعدات النهرية الخاصة بحركة السفر والتجارة بين مصر والسودان، بالإضافة إلى الرحلة السياحية النيلية بين أسوان وأبو سمبل السياحية.



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