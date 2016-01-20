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بالصور.. الملك سلمان يرقص "العرضة" مع الرئيس الصينى فى قصر المربع

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بالصور.. الملك سلمان يرقص "العرضة" مع الرئيس الصينى فى قصر المربع بالصور.. الملك سلمان يرقص "العرضة" مع الرئيس الصينى فى قصر المربع
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى قصر "المربع" التاريخى، الرئيس الصينى شين جين بينج.
>اليوم السابع -1 -2016

ولدى وصول الرئيس الصينى قصر "المربع" شارك خادم الحرمين، والرئيس الصينى فى آداء رقصة "العرضة".

اليوم السابع -1 -2016

يذكر أن رقصة "العرضة"، هى رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معيّنة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وتُؤدى فى أوقات الاحتفالات والأعياد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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