مؤسسة مجدى يعقوب: عالجنا 6000 مريض بسيوة والنوبة باستخدام الطب عن بعد

خلال الجلسة النهائية للمؤتمر العربى الأول للطب عن بعد، والمنعقد حاليا بجامعة الدول العربية، عرض الدكتور وائل عبد العال من مؤسسة دكتور مجدى يعقوب لعلاج القلب والعضو المنتدب بالمؤسسة المصرية لاتصالات الطب عن بعد، التجربة التى بدأها مع الدكتورة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية والمدير الإقليمى للصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى منطقة سيوة والواحات، والتى تم فيها تطبيق مشروع الطب عن بعد، عام 2009.

وقال عبدالعال "نتعاون مع وزارة الصحة والاتصالات لتطبيق المشروع بشكل أوسع لنحاكى به ما وصل إليه العالم اليوم فى هذا العلم، وكيف تطور مجال الطب فى الدول المتقدمة بفضل هذا المشروع"، مؤكدا وجود متخصصين فى مجالات دقيقة الآن فى مصر ولكن غير منتشرين ويصعب نقلهم إلى كل الأماكن.

وأوضح أنه حتى نستفيد من هذه التخصصات الدقيقة يمكننا أن ننقل خبراتهم عبر قنوات الاتصال التكنولوجية المختلفة، وذلك لتحقيق هدفين الأول إنقاذ المرضى، والثانى زيادة كفاءة الطبيب المشرف على الحالة.

وأضاف الدكتور وائل عبد العال أنه تم بدء العمل بهذه الطريقة بالتعاون بين مركز دكتور مجدى يعقوب ومشروع دكتورة هبة فى تطبيق الطب عن بعد فى مصر وكانت البداية فى سيوة والنوبة، وقال "شاركنا فى هذه المناطق بقطاع القلب، ونجحنا كمركز متخصص لأمراض القلب فى مساعدة ما يقرب من 6000 حالة، عن طريق تواصل الطبيب المختص فى مستشفى الخارجة مع مركز القلب لتزويده بالمهارات التى تنقصه حتى تستقر حالة المريض ثم يأتى لإجراء عملية إذا احتاج الأمر، والعودة إلى بلده مرة أخرى، ومتابعة حالته فيما بعد عن طريق الطب عن بعد، بالإضافة إلى عرض محاضرات للأطباء هناك.