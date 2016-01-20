الأهلي يسعى إلى افتراس الدارويش والانقضاض على صدارة الدوري

تقرير:عابد البنا

يسعى النادي الأهلي لاستعادة صدارة الدوري المصري، من أنياب مصر للمقاصة في لعبة الكراسي الموسيقية بين رباعي المقدمة، في مواجهة من العيار الثقيل بين المارد الاحمر والإسماعيلى بإستاد برج العرب في الخامسه عصر اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل النادي الاهلي اللقاء ويأمل في تخطي الاسماعيلي لإقتناص الصدارة مجدداً بعد أن استطاع نادي مصر المقاصة الصعود إلى مؤقتاً بعد فوز صعب على غزل المحلة بهدف نضيف، مساء أمس الأربعاء، في افتتاح المرحلة الرابعة عشر.

ويمثل اللقاء اهمية هامة كبيرة للمارد الاحمر وللمدرب الوطنى عبد العزيز عبد الشافى الذى تولّى تدريب الفريق مؤقتاً بعد فسخ عقد جوزيه بيسيرو، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 26 بعد مصر المقاصة والزمالك يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة.

زيزو يسعى إلى إقتناص المبارة رغم الصعوبات

يتطلع عبد العزيز عبد الشافى« زيزو» لتقديم عرض قوى بعدما سبق له قيادة الفريق للفوز بالسوبر المحلى أمام الزمالك مطلع الموسم الجارى قبل أن يتولّى بيسيرو مسئولية تدريب الفريق.

ويسعى زيزو لإقتناص الفوز فى المباراة من أجل استعادة الثقة وطمأنة الجماهير، خاصة بعد التعادل الأخير أمام الداخلية وخسارة الفريق قمة البطولة لصالح الغريم التقليدى الزمالك في الجوله السابقة،و فقد الفريق 10 نقاط خلال 12 مباراة.

ويدخل الأهلى المباراة فى ظروف صعبة ممثلة فى غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة مثل حسام عاشور للإيقاف، وماليك إيفونا وصالح جمعة ووليد سليمان للإصابة، وعدم وضوح الرؤية لعدد آخر من اللاعبين.

واستدعى عبدالشافي بـ25 لاعباً بشكل مؤقت للسفر إلى الاسكندرية تحسباً لأي إصابات قد تعصف بالفريق بجانب الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري السبت المقبل.

يتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة بشكل مؤقت حال فوزه على دارويش الكرة المصرية ليواصل ضغطه على الزمالك متصدر المسابقة وإستعادت لقب الدوري بعد ما إقتنصه الزمالك في الموسم الماضي.

مبارة في ظروف استثنائية

يدخل الأهلي مبارة اليوم بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام الداخلية بهدف لمثله وهو التعادل الذى أثار علامات استفهام كُبرى حول مستوى ونتائج الفريق هذا الموسم.

و لم يتمكّن المارد الأحمر من الفوز على إحدى الفرق الثلاثة المُتقدمة فى جدول المسابقة، وخسر من «المقاصة وسموحة» وتعادل مع الداخلية، وهو ما يراه جماهير القلعة الحمراء نتائج متواضعة.

يمرالأهلي بمجموعه من الظروف الاستثنائية تعلق بالمنظومة الادارية والقرار الأخير من المحكمة بحل المجلس برئاسة محمود طاهر وانتظار قرار الطعن يجعل.

و شهده المارد الاحمرفي الأيام الأخيرة حاله من الارتباك عقب الرحيل المفاجئ للمدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو من أجل قيادة بورتو البرتغالي وقرار المجلس بالاستعانة بعبدالعزيز عبدالشافي مدرباً مؤقتاً يجعل المباراة لها طابع خاص.

ويرى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن نقاط مباراة الأهلي والاسماعيلي ومن بعده الاتحاد أهم من الحديث عن أزمة المدير الفني والبحث عن أخر نظرا لفقدان الفريق لأكثر من نقطة.

ومن المقرر أن يعتمد الاهلي على شريف إكرامى الذى غاب عن لقاء الداخلية للإصابة

وفي الدفاع أحمد حجازى ورامى ربيعة فى الدفاع وصبرى رحيل فى اليسار ومحمد هانى فى الجهة اليمنى

وفى الوسط أحمد فتحى وعبد الله السعيد وأحمد حمدى

ومثلث هجومى يضم كلاً من مؤمن زكريا ورمضان صبحى وعمرو جمال.

الإسماعيلى يسعى إلى تحسين مركزه في الدوري

يسعى الدراويش إلى تحسين المركز المتدني في ترتيب الدوري وإقتناص الثلاث نقاط من المارد الاحمر.

استعد الإسماعيلى جيدا لمواجهة المارد الاحمر، وأعاد التونسى نصر الدين نابى المدير الفنى ترتيب صفوفه وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مباراتى المصرى وسموحة.

خلال معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية، شدد نابى على ضرورت التزام اللاعبين بالأدوار المكلفين بها وضرورت الانقضاض المبكر علي الاهلي واستغلال ضعف المارد الاحمر.

وأكد نابى للاعبى الإسماعيلى على صعوبة المباراة وضرورة التركيز الشديد من أجل حصد الثلاث نقاط واستغلال النقص العددى الحاد فى صفوف الأهلى، بسبب الغيابات الكثيرة للإصابات.

وشدد المدير الفنى للإسماعيلى ضرورة الانقضاض على الفريق الأحمر من البداية ، والإعلان عن أنفسهم أمام الفريق الأحمر من بداية اللقاء.

ومن المتوقع أن يلعب الإسماعيلى لقاء اليوم بتشكيل مكون من محمد صبحى فى حراسة المرمى

وفى الدفاع شوقى السعيد وإسلام جمال وطه عادل وبهاء مجدى

وفي الوسط محمد فتحى وعماد حمدى وتوريك جبرين ومصطفى عفروتو

وفي الهجوم مروان محسن وايمانويل بناهينى

مواجهات سابقة بين المارد الاحمر والدارويش

إلتقى الإسماعيلى مع الأهلى فى آخر 30 عام بمختلف البطولات التى شاركا فيها، فى 59 مباراة حقق خلالها الإسماعيلى الفوز فى 15 مباراة، وفاز الأهلى فى 24 مباراة، وتعادلا فى 20 لقاء.

ومباراة الأهلي والاسماعيلي ليست مثل أي مباراة بين الأهلي، وأي فريق آخر، ودائما ما تأخذ تلك المباراة منعطفا آخر، ودائما ما تشهد أحداثها متعة كروية حقيقية

والتقى الاهلي مع الاسماعيلي في 102 مواجهة فاز الاهلي في 51 منها والاسماعيلي في 22 وتعادل الفريقين في 29 وسجل الأهلي 148 هدف والاسماعيلي 84.

أول مباراة جمعت الاهلي مع الإسماعيلي كان فى الاسبوع الخامس موسم 1949 عند انطلاق مسابقة الدورى وفاز المارد الاحمر 2/صفر فى القاهرة سجلهما أحمد مكاوى وفاز الاسماعيلى الدور الثانى فى الاسماعيلية 2/1 وسجل له عوض عبد الرحمن الهدفين واحرز هدف الاهلى احمد مكاوى.

حقق الأهلي في السنوات العشر الأخيرة 9 انتصارات على الاسماعيلي، بينما حقق الدراويش 4 انتصارات، وكان أخر فوز حققه الاسماعيلي على الأهلي كان بنتيجة 3-1 في نوفمبر 2010 بملعب الاسماعيلية، وتسببت في رحيل حسام البدري عن الأهلي.

وأخر فوز حققه الأهلي على الإسماعيلي كان بهدف عبدالله السعيد في ديسمبر 2011 بالكلية الحربية في الموسم الملغي ولم تحتسب نتائجه، ويعتبر لاعب الاهلي المعتزل محمد بركات هو هداف المباريات في السنوات العشر الأخيرة برصيد 6 أهداف.

مواجهات تاريخية بين الاهلي والاسماعيلي

في 11 يونيو 1994 فاز الأهلي على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما في ستاد الإسكندرية لتحيد بطل مسابقة الدوري الممتاز ، وهي المباراة التي تألق فيها محمد رمضان مهاجم الأهلي وسجل ثلاثة أهداف وأيمن شوقي هدف.

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وفي 15 فبراير 1997 فاز الأهلي على الإسماعيلي بستة أهداف دون رد سجلهم «محمود ابو الدهب و مشير حنفى و احمد فليكس و سمير كمونة ووليد صلاح الدين وهشام حنفى»، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسماعيلية في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز موسم 1996-1997.

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في عام 2000 نجح الدراويش في الفوز على الاهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الدور الثاني من موسم 1999/2000 ، وسجل للإسماعيلي محمد بركات «هدفين» و هدف لكلاً من جون اوتاكا و خالد بيبو بينما سجل للأهلي ابراهيم سعيد «هدفين» ومحمد فاروق، وفي اغسطس من نفس العام نجح الدارويش في تحقيق رباعية اخرى مقابل هدفين في مسابقة كأس مصر بهدفين لكلاً من محمد بركات وجون أتاكا وسجل أهداف الاهلي محمد جوده وسيد عبد الحفيظ.

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وفي 20 مايو 2002 اقيمت المبارة الأشهروالأمتع في تاريخ الكرة المصرية وليست الأهلي والإسماعيلي فقط ،في الدور الثاني من موسم 2001 -2002 ، وانتهت تلك المباراة بالتعادل 4-4 ، حيث أحرز أهداف الأهلي محمد فاروق هدفين وهدف لكلاً من احمد بلال وعلاء إبراهيم وسجل للإسماعيلي محمد بركات وعمرو فهيم واسلام الشاطر وعطية صابر.

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وفي 15 ابريل 2005 فاز الأهلي على الإسماعيلي بستة أهداف دون رد في مباراة الدور الثاني في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2004-2005، وسجل للأهلي محمد بركات «هاتريك»ومحمد أبوتريكة وعماد متعب وأسامة حسني.

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و21 نوفمبر 2010 فاز الإسماعيلي على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الأسيوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2010-2011 حيث سجل للإسماعيلي شادي محمد و جودوين وعبدالله الشحات بينما سجل للأهلي أحمد فتحي ، وهي المباراة التي شهدت استقالة حسام البدري المدير الفني للأهلي.

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