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رئيس حكومة الوفاق الليبية ينسق مع مصر الأوضاع السياسية والأمنية

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رئيس حكومة الوفاق الليبية ينسق مع مصر الأوضاع السياسية والأمنية رئيس حكومة الوفاق الليبية ينسق مع مصر الأوضاع السياسية والأمنية
تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالاً صباح اليوم الأربعاء من الدكتور فايز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، تناول الاتصال التنسيق والتشاور بين الجانبين المصرى والليبى حول الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا، والخطوات القادمة على مسار تنفيذ اتفاق الصخيرات.

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية حرص على إحاطة الوزير سامح شكرى بالجهود التى بذلت من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب حول تشكيل الليبية، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين من أجل استكمال استحقاقات الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

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مصر 365

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