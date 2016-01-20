"بن حلى": زيارة الرئيس الصينى للجامعة العربية رسالة لتعزيز العلاقات

أكدت جامعة الدول العربية أهمية زيارة رئيس الصين شى جين بينج لمقر الأمانة العامة للجامعة غدا الخميس لتعزيز التعاون بين الجانبين العربى والصينى.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء أن زيارة الرئيس الصينى زيارة لقائد عالمى، لافتا إلى أن الصين الآن هى أحد القوى العظمى فى العالم سواء القوى الاقتصادية أو العسكرية، معتبرا أن وجود الرئيس الصينى فى الجامعة العربية هى رسالة هامة لتعزيز العلاقات بين الجانبين العربى والصينى باعتباره أنه يخاطب العالم العربى من منبر الجامعة العربية ويتحدث عن التعاون المشترك والمستوى الثنائى الذى يشق طريقه بشكل متصاعد بين المجموعة العربية والصين.

وأكد السفير بن حلى أن هذه الزيارة ستدفع التعاون والشراكة لتقام بشكل متزايد وإيجابى بين العالم العربى والصين بشكل غاية فى الأهمية.

ومن جانبه، أكد مستشار الأمين العام للجامعة العربية مدير إدارة آسيا واستراليا بالجامعة الدكتور خالد الهباس أن زيارة الرئيس الصينى لمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحظى بقدر كبير من الأهمية انطلاقا من المكانة الكبيرة التى تحظى بها جمهورية الصين الشعبية على الساحة الدولية، منوها إلى أن الصين من أهم الدول التى دائما تتخذ مواقف مناصرة للقضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح "الهباس" أن الرئيس الصينى سيلقى كلمة خلال زيارته للجامعة العربية، مضيفا أنه سيتم على هامش الزيارة إطلاق "وثيقة السياسات الصينية تجاه الدول العربية" والتى تتضمن الرؤية المستقبلية للعلاقات بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية.

وحول حجم التعاون بين الصين والدول العربية خاصة فى المجال التجارى والاستثمارى، قال الهباس "إن منتدى التعاون العربي- الصينى هو من أهم المنتديات وهو المنتدى الأم حيث أنشأته الجامعة العربية كأول منتدى مع الأطراف الأجنبية عام 2004 وأنشئ فى إطاره نحو أكثر من عشر آليات للتعاون فى مختلف المجالات.

وحول التعاون الاقتصادى وحجم التبادل التجارى بين الصين والدول العربية، كشف "الهباس" أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين ارتفع من 36 مليار دولار عام 2004 ليصل إلى 251 مليار دولار عام 2014 وهذا الرقم قابل للزيادة وهناك إصرارا وعزيمة من قبل الجانبين لاستغلال كافة الفرص المتاحة فى مجال التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية التى تشكل صلب العلاقات بين الجانبين.

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