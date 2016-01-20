مباشر الدوري المصري - أسوان (2) (1) المقاولون.. الشرطة (1) (3) الجيش

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن نجم الفريق الشاب مصطفى فتحي، والذي تلقى عرضا إيطاليا خلال الأيام الماضية.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل إدارة نادي الزمالك أن مصطفى فتحي صاحب الـ21 عاما تلقى عرضا في الأيام الماضية من ناد إيطالي.

ولم يمانع مرتضى رحيل النجم الشاب، ولكن بشرط الحصول على 4 ملايين يورو في حال كان العرض لضم اللاعب بشكل نهائي.

هذا يعني أن مرتضى قرر زيادة المقابل المادي الذي يطلبه، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يوافق على عرض لضم اللاعب الدولي بأقل من 3 ملايين يورو.

وحدد رئيس الزمالك مبلغ مليون و500 ألف يورو من أجل الموافقة على خروج لاعبه معارا لنهاية الموسم، مع وضع بند يتيح للنادي الإيطالي ضمه بشكل نهائي مقابل مليوني و500 ألف يورو.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قد طلب تعديل عقد مصطفى فتحي مع الفريق من أجل التجديد للاعب الذي يتقاضى 300 ألف جنيه سنويا.