خروج عائلات داعش من ريف دمشق باتجاه الرقة السورية

>اكتمل خروج أبرز قادة تنظيم( داعش) اليوم الأربعاء من منطقة "الحجر الأسود" جنوب العاصمة دمشق باتجاه محافظة الرقة فى شمال شرق سورية معقل هذا التنظيم .

وكان تم خروج مسلحى داعش على ثلاث مراحل فى الفترات الماضية وجرى أمس واليوم استكمال خروج عائلات مقاتلى التنظيم حيث حدث ذلك بتسهيل من قوات النظام البرية والجوية، وطيران التحالف الدولى والطيران الحربى الروسى الذى يغطى سماء سورية على مدار الوقت " كما يقول الاهالى .

و سلكت قوافل داعش الطرق البرية المعروفة التى تربط دمشق العاصمة بالرقة واجتازت الحواجز الامنية كافة لمختلف القوى العسكرية على الارض السورية ، ويأتى ذلك تطبيقاً لاتفاق جرى التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ويقضى بخروج مسلحى التنظيم من "الحجر الأسود" وبعض أجزاء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية.

وتجرى الاستعدادات لدى الفصائل العسكرية المؤيدة " للمصالحة " للانتشار فى مواقع مسلحى داعش فى منطقة "الحجر الأسود" التى كانت مهملة من قبل السلطات وتحولت إلى منطقة سكن عشوائى وهو ما حولها إلى تربة خصبة لاستقطاب المتطرفين من التنظيمات كافة .

و قالت مصادر مقربة من السلطات السورية اليوم أن ما يحصل هو خطوة على طريق معالجة وضع منطقة واسعة تشمل الحجر الاسود ومخيم اليرموك والتضامن، واعترفت السلطات هناك انه لا يزال هناك عوائق لإعادة المدنيين ،يجرى العمل على إزالتها تدريجيا لكنها ليست صعبة الحل، بما يضمن عودة آلاف الأسر إلى بيوتها.

وحصدت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات فى سورية نحو نصف مليون من السوريين العسكريين والمدنيين وهجرت داخليا وخارجيا نحو 12 مليونا وفق احصاءات الأمم المتحدة .

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