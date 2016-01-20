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اكتشاف المزيد من حالات ألزهايمر فى إنجلترا علشان الدكاترة حوافزهم زادت

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اكتشاف المزيد من حالات ألزهايمر فى إنجلترا علشان الدكاترة حوافزهم زادت اكتشاف المزيد من حالات ألزهايمر فى إنجلترا علشان الدكاترة حوافزهم زادت
تضاعف عدد الوصفات الطبية لأدوية علاج مرض ألزهايمر فى إنجلترا، بنسبة ستة أضعاف مقارنة بعام 2004، مع تضاعف تشخيص المرض وحصول الأطباء على حوافز مالية نتيجة لذلك.

وأظهرت بيانات رسمية نقلتها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية أن عدد الوصفات الطبية لعلاج مرض ألزهايمر ارتفع من 502003 وصفات فى عام 2004 إلى ثلاثة ملايين فى عام 2014.

وخلال الفترة من الأول من أكتوبر إلى 31 مارس عام 2015، حصل الأطباء فى هيئة الصحة الوطنية على 55 جنيها إسترلينيا لكل مريض تم تشخصيه بألزهايمر، مما يؤكد أن هناك توجها حكوميا لتشجيع الأطباء على تشخيص هذا المرض، وحصولهم على حوافز مالية نتيجة لذلك.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك رفع من عدد الحالات من 336445 حالة فى شهر سبتمبر عام 2014 إلى 400707 حالة فى نهاية مارس عام 2015، طبقا لتقارير مركز معلومات الصحة والرعاية الاجتماعية.

وبحلول شهر ديسمبر الماضى، وصل عدد الأشخاص الذين تم تشخيص حالاتهم على أنها "زهايمر" إلى 423 شخصا.
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