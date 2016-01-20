توقيع اتفاق مبدئى بقيمة 5 ملايين دولار لإنتاج لقاح للإيبولا

وقع تحالف "جافى" العالمى لإنتاج الأمصال واللقاحات عقدًا مبدئيا بقيمة خمسة ملايين دولار اليوم الأربعاء، لشراء لقاح تتولى إنتاجه شركة ميرك للمستحضرات الطبية للعلاج من فيروس الإيبولا فى المستقبل.

وقال "جافى" إن الاتفاق سيتيح لشركة الأدوية الأمريكية إجراء اختبارات تجريبية على اللقاح حتى المراحل الإكلينيكية والترخيص ثم تقييم العقار بمعرفة منظمة الصحة العالمية.

وقالت الشركة فى بيان إنه فى حالة الموافقة على اللقاح الذى يتضمن فيروسات حية مضعفة فسيصبح أول عقار مرخص للإيبولا فى العالم، وستبدأ الشركة فى شرائه وتخزينه للعلاج فى حالات انتشار وباء الإيبولا مستقبلا.

وقتل فيروس الإيبولا أكثر من 11300 شخص منذ عام 2013 من بين 28 ألف حالة إصابة معظمها فى سيراليون وليبيريا وغينيا بغرب إفريقيا.

ويتضمن الاتفاق أن توفر شركة ميرك 300 ألف جرعة من اللقاح بدءا من مايو ايار القادم لاستخدامها فى تجارب إكلينيكية موسعة، وفى حالات الطوارئ حسب الحاجة فيما تستمر التجارب على المستحضر.

وأوضحت النتائج المبدئية للتجارب الإكلينيكية فى غينيا على اللقاح -التى تضمنت أربعة آلاف شخص ممن خالطوا حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا- وقاية كاملة بعد عشرة أيام من استخدامه.

وقالت شركة ميرك إنها تقدمت بالفعل بطلب لإحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لاستخدام اللقاح فى حالة ظهور حالات طارئة للإيبولا قبل ترخيص العقار.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الخميس الماضى انتهاء أحدث موجة من وباء الإيبولا فى ليبيريا ما يمثل علامة بارزة فى هذا الصدد -لأول مرة منذ ظهور الوباء الفيروسى عام 2013- على عدم وجود حالات معروفة للمرض فى غرب إفريقيا.

لكن بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أعلنت سيراليون عن حالة وفاة بالإيبولا.

وكان قد أعلن خلو سيراليون من الوباء فى السابع من نوفمبر تشرين الثانى الماضى، وفى غينيا فى أواخر العام الماضى وفى ليبيريا هذا الشهر.

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