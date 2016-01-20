تعرف على فوائد الطماطم فى تحسين الذاكرة.. علشان ماتنساش تاكلها

الطماطم من الخضراوات الصحية المفيدة، والتى تمنح من يتناولها العديد من الفوائد، حيث تحتوى على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والصوديوم. فوائد الطماطم لتحسين الذاكرة

>حول ذلك، قالت دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة "تناول الطماطم مفيد لتحسين الذاكرة نظرا لأن الطماطم تحتوى على قدر جيد من مضادات الأكسدة المفيدة التى تساهم فى حماية خلايا المخ من الشيخوخة". فوائد الطماطم للحامل

>وأوضحت د. نهى "أن تناول المرأة الحامل الطماطم أمر مفيد نظرا لأن الطماطم تحتوى على قدر جيد من حامض الفوليك اسيد وهو أحد المعادن الضرورية للحامل والتى يحتاجها الجنين لتكوين الجهاز العصبى ونمو عظام الجنين خاصة خلال الشهور الأولى للحمل، كما أن تناول الحامل الطماطم يعد أحد مصادر حصولها على عنصر الحديد. نصائح ضرورية

>لذلك نصحت د.نهى "بالاهتمام بتناول الطماطم سواء من خلال إضافتها إلى طبق السلاطة أو تناولها بين الوجبات الرئيسة، كما يجب مراعاة عدم الإفراط بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهابات بجدار المعدة لتجنب تعرضهم لبعض الأضرار صحية، وكذلك الذين يعانون من ارتفاع مستوى الضغط" .

شبكةعيونالإخبارية

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