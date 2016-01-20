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تأجيل استئناف الفخرانى على حكم حبسه فى "الابتزاز واستغلال النفوذ" لـ24 فبراير

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تأجيل استئناف الفخرانى على حكم حبسه فى "الابتزاز واستغلال النفوذ" لـ24 فبراير تأجيل استئناف الفخرانى على حكم حبسه فى "الابتزاز واستغلال النفوذ" لـ24 فبراير
قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حجاج وعضوية المستشارين سامح الشريف وعلى نصرت وأمانة سر صبرى محمد تأجيل استئناف المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب الأسبق، على حكم حبسه 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ" لجلسة 24 فبراير للمستندات وطلبات الدفاع.

ويشار إلى أنه تم وقف إجراءات رد المحكمة الذى سبق وأن تقدم به الدفاع، غادر الفخرانى وسط حراسة أمنية مشددة مرتديا بدلة السجن الزرقاء متجها إلى محبسه.

كانت مباحث الأموال العامة، قد ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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