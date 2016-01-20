السيطرة على حريق محدود فى مزرعة مانجو بإدفو شمال أسوان

اندلع حريق محدود بأشجار مانجو فى إدفو قبلى شمال أسوان، اليوم الأربعاء، ولم يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، بينما أدى إلى تلف بعض أشجار المانجو.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسون، إخطارا بنشوب حريق بالزراعات المتاخمة لناحية إدفو قبلى بدائرة مركز إدفو، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وحصر الخسائر.

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