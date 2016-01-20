إحالة المتهمين بالتستر على المتورطين فى قضية "حرق ملهى العجوزة" للجنح

أحالت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، "سيدة.ا" 47 سنة ربة منزل، وخال المتهم الرابع فى قضية حرق ملهى العجوزة الليلى، لمحكمة الجنح، لاتهامهما بالتستر على المتهمين فى القضية، وتحديد جلسة 16 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمتهما.

وكان قاضى المعارضات قد أخلى سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالتستر على المتهمين.

كان 4 متهمين قد ألقوا زجاجات المولوتوف المشتعلة على ملهى العجوزة الليلى نتيجة خلافات بينهم وبين العاملين بالملهى، ما تسبب فى وفاة 17 شخصا من العاملين، وكشف التقرير الطبى أنهم توفوا نتيجة الاختناق، وتمت إحالتهم منذ أيام لمحكمة الجنايات.